Das Gartenschaugelände am Neckar: Dort hat die Stadt Plochingen in den 90er-Jahren nicht nur ein Naherholungsgelände gewonnen, sondern auch 193 Wohnungen, von denen sie 60 in der Alten Spinnerei (rechts) selbst realisierte. Geplant waren jedoch ursprünglich 300 Wohnungen.Archivbild: Zimmermann