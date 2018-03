Stuttgart - Am kommenden Samstag startet ein Team der Stuttgart Scorpions in seine Saison, welches in dieser Form Premiere feiert: die U 13 Flag-Kids - fortan die jüngsten Mitglieder in der Scorpions-Familie.

Speziell für diese Altersklasse wurde eine neue Liga geschaffen, um den Einsteigern in den Football-Sport so die ersten Schritte zu ermöglichen, ihnen den Spaß am Spiel zu vermitteln und Spielpraxis zu schaffen, gerade gegen Kontrahenten, welche sich auf Augenhöhe befinden.

Bereits im Vorfeld des ersten Spieltags sind die Resonanzen aus den einzelnen Lagern überwiegend positiv, so dass in Bälde eventuell schon eine