Das in der Region schon dreimal aufgeführte klangvisuelle Mann-Ereignis der 250 Männerstimmen war jetzt in Heilbronn beim Chorfest des Schwäbischen Chorverbandes einer der Höhepunkte. 250 singende Männer und 20 Knaben zwischen 6 und 84 Jahren aus dem Chorverband Karl-Pfaff und die Sänger der Aurora Berkheim, Oberesslinger Chor und Liederkranz Denkendorf waren mittendrin.Gerhard Werz, als Mitglied des Musikbeirates neben Verbandschormeister Joachim Schmid wesentlich an der Planung und Durchführung beteiligt, äußert sich sehr zufrieden über den Erfolg der Veranstaltung in der „Harmonie“ in Heilbronn. Ein voller Saal mit weit über 600 Zuhörern, konzentriert singende Männer, eine toll begleitende Combo - und ab ging die Post.Dieses Event war einmal weg vom Gewohnten. Chormusik nicht nur hörbar sondern auch sichtbar gemacht, eingetaucht in eine Welt aus Licht, Tönen, Farben, projiziert, beleuchtet und beschallt, erlebten die Zuhörer Chormusik auf eine in dieser Art völlig neu dargestellten Weise. Sänger und Gäste begaben sich auf einen poetischen Weg, auf die Suche nach richtiger, spannender Männerchor-Literatur. Ein Moderator führte launig durch ein farbiges, stimmungsvolles und rasantes Märchen und entführte mit großartig dargebotenen Chören zu den ersehnten Männerchorschätzen. Erneut ein wahnsinniges Erlebnis, tosender Applaus zwischendurch - auch bei einem Titel, den die „Werz-Chöre“ im Wechsel mit dem Auswahlchor Karl-Pfaff und der Dirigent als Solist sangen.Minutenlang gab es „Standing Ovations“ für alle Mitwirkenden am Ende des Konzertes und nochmals nach der Zugabe. Und wie gesagt: Die Berkheimer, Oberesslinger und Denkendorfer Sänger und ihr Chorleiter Gerhard Werz waren mittendrin.