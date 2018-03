Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Untersuchungsausschuss des Landtags zum Polizeieinsatz gegen Stuttgart-21-Gegner entscheidet heute über eine mögliche Übertragung der Sitzungen im Internet. Das Gremium unter Vorsitz des Landtagsabgeordneten Winfried Scheuermann (CDU) tagt in Stuttgart nicht-öffentlich und will auch die weiteren Sitzungs-Termine festlegen. Die Vertreter der Fraktionen werden zudem ihre Beweisanträge - Akteneinsicht und Ladung von Zeugen - vorlegen.

Der erste Untersuchungsausschuss dieser Legislaturperiode beschäftigt sich nach dem Willen der Opposition mit dem Polizeieinsatz am 30. September im Stuttgarter Schlossgarten. Dort hatten die Einsatzkräfte bei einer Demonstration gegen Stuttgart 21 Wasserwerfer, Schlagstöcke und Pfefferspray benutzt. Mehrere hundert Demonstranten wurden verletzt. Die CDU hat fünf, die SPD drei, die Grünen und die FDP jeweils einen Abgeordneten in den Ausschuss geschickt.