Stuttgart (ae) - Der von den Grünen vorgeschlagene „Friedensgipfel“ stößt bei den Projektpartnern von Stuttgart 21 auf wenig Gegenliebe. In einem gestern gemeinsam unterzeichneten Antwortschreiben kritisieren die Deutsche Bahn AG, das Land, der Verband Region Stuttgart und die Stadt Stuttgart die Ausdrucksweise in dem Papier, die ihrer Ansicht nach die Stimmung zwischen Gegnern und Befürwortern weiter aufheize. „Waffenstillstand“ oder die „Vereinbarung einer Friedenspflicht“ seien keine Begriffe, die einer Entschärfung des Konflikts zuträglich seien, heißt es in dem Schreiben. Man fordere die Verfasser auf, auf die sachliche Ebene zurück zu kehren und nicht weiter zu emotionalisieren. Dem von den Gegnern geforderten Moratorium erteilen die Befürworter eine Absage - „nicht zielführend“ - und warben erneut für den Tiefbahnhof. Dieser biete neben den Verbesserungen im Schienenverkehr und der Anbindung an Flughafen und Messe viele städtebauliche Chancen. Bei der von den Projektgegnern propagierten Alternative K 21 stünde dagegen noch nicht einmal die geplante Linienführung fest, die Finanzierung sei nicht erkennbar.

Hinter dem Vorschlag der Grünen vermuten die Projektträger wahltaktische Überlegungen. Eine erneute parlamentarische Beschäftigung mit der Thematik werde nicht zu einer grundlegend anderen Entscheidung führen, ist man im Lager der Befürworter von S 21 überzeugt. In allen Parlamenten gebe es auch nach den letzten Wahlen eine sehr breite Mehrheit für das Projekt. „Es ist unser gemeinsames Interesse, dass das Bahnprojekt trotz unserer unterschiedlichen Bewertung nicht zu einem ‚Glaubenskampf‘ ausartet.e_SDLq

Die Gegner des Projekts erneuerten ihre Forderung nach einem Moratorium. Zu der für morgen Abend geplanten Großdemonstration wird die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Renate Künast, erwartet. Die frühere Bundesverbraucherministerin wird um 19 Uhr auf dem Schlossplatz reden. Die Demonstration beginnt um 18 Uhr mit einem Schweigemarsch, erwartet werden 22 000 Personen. Gegen 11.45 Uhr kam es gestern auf der Baustelle am Nordflügel kurzzeitig zu Behinderungen, als eine Gruppe von 15 Personen die Zufahrt für zwei Lastwagen blockierte.