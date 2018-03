Ruit erhält Wohncontainer für Flüchtlinge

Ostfildern (rok) – Die Stadt Ostfildern vermietet in Ruit eine Fläche am Bauhof, damit der Landkreis Esslingen dort Wohncontainer für Asylbewerber aufstellen kann. 50 Flüchtlinge sollen dort aufgenommen werden. Außerdem kann die Stadt selbst zehn Plätze für Obdachlose in Anspruch nehmen. Es sei ein Akt der Menschlichkeit, den Flüchtlingen in dieser schwierigen Situation zu helfen, sagte Erster Bürgermeister Rainer Lechner.