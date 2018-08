Anzeige

Heute wird die Gottmadinger Autorin Ulrike Blatter in der Cannstatter Bar Sideways in der Brählesgasse 14 um 20 Uhr ihre „Reise-Krimis aus dem Koffer“ präsentieren. Iris Frey sprach mit ihr über ihre Schriftstellerei.

Wie kommt es, dass Sie nach Bad Cannstatt zur Lesung ins Sideways kommen, auf Stuttgarts kleinster Kulturbühne?

Blatter: Die Lesung im Sideways ist für mich eine Premiere und ich freue mich schon sehr darauf. Herr Schreiner und ich, wir haben uns auf Facebook ‚kennengelernt‘ - wie das heutzutage so ist: aus virtuellen Kontakten werden echte Freunde - und in diesem Fall muss ich wohl eine ‚mörderisch gute Ausstrahlung‘ gehabt haben, so dass Herr Schreiner und ich ziemlich schnell einig wurden, das Sideways für einen Abend lang in einen Tatort zu verwandeln. Die größte Herausforderung dabei: Ich lese ohne Mikrofon, aber andererseits liebe ich diese ‚unplugged‘-Lesungen, da man einen ganz anderen Draht zum Publikum bekommt.

Was werden Sie präsentieren? Auf was dürfen sich die Zuhörer freuen?

Blatter:Ich werde Reisekrimis aus dem Koffer präsentieren. Knitter-- aber nicht spannungsfrei.Die erste Reise führt eine extrem attraktive junge Dame von Singen am Hohentwiel bis nach Venedig. Ständiger Begleiter ist ein Windhund. Ob es ein menschlicher oder ein vierbeiniger Windhund ist, werde ich hier jedoch nicht verraten. Die zweite Geschichte stellt die berechtigte Frage nach dem Gewicht des idealen Koffers. So viel sei hier verraten: Hannis Koffer ist viel zu schwer, obwohl ihr untreuer Ehemann zeitlebens nicht an Übergewicht litt.Titel der ersten Geschichte: Hauptgewinn; aus der Anthologie „Mondäne Morde“, erschienen imsecolo-Verlag Osnabrück.

Sie sind Ärztin, wie sind Sie zum Schreiben gekommen?

Blatter: Fragen Sie mich lieber, wie ich meine medizinische Zeit ohne das Schreiben überstanden habe. Nein, im Ernst: Ich habe schon als Kind geschrieben und hatte die ersten Veröffentlichungen mit 18 Jahren. Das Schreiben hat mich all‘ die Jahre begleitet und dann irgendwann einen so großen Raum eingenommen, dass ich mich entscheiden musste. Mit meiner Doktorarbeit in Rechtsmedizin und jahrelanger Arbeit in der Sozialpsychiatrie bin ich in Richtung Krimi vorbelastet, so viel steht fest. Mir ist quasi nichts Menschliches mehr fremd. Den Ausschlag gab meine ehrenamtliche Arbeit für Projekte in Bosnien. Damals lebte ich auf dem Balkan und hatte viel Zeit zum Schreiben.

Spielt der ursprüngliche Beruf in Ihrer Schriftstellerei noch eine Rolle, bei bestimmten Charakteren?

Blatter: Medizinische Themen, aber auch Motive meiner Arbeit mit Kriegsopfern und Drogenabhängigen tauchen vor allem in meinen Romanen auf. Die Kurzkrimis sind eher ‚leichter‘ und humorvoll. Mit der von mir herausgegebenen Anthologie „Diagnose Mord“ schloss sich 2014 für mich ein Kreis: Das Buch enthält 18 Kurzkrimis von der ‚dunklen Seite der Medizin‘. Dort konnte ich mich wieder als Ärztin so richtig beweisen.

Was gefällt Ihnen am Krimi-Schreiben?

Blatter: Einerseits die Möglichkeit, topaktuelle und brennende gesellschaftliche Themen auf durchaus unterhaltsame Weise auszuloten. Es entfällt die Notwendigkeit einer himbeersüße Konsens-Tünche. Ich habe mittlerweile aber mühsam lernen müssen, dass auch der Krimileser durchaus ein Happy-End schätzt. Damit kann ich nicht immer dienen, aber manchmal bemühe ich mich darum. Viele meiner Schriftsteller-Kolleginnen gestehen mir in vertrauter Runde gern einmal, dass sie den ein oder anderen missliebigen Zeitgenossen natürlich nur auf dem Papier mal um die Ecke bringen: Lehrer, Hausmeister, Steuerbeamte... Ehrlich gesagt, tue ich mich mit diesen ‚Lust-Morden‘ eher schwer. Durch meinen Beruf weiß ich, wie ein echter Mord aussieht und das ist wirklich kein Vergnügen. Ich begleite gern Täter auf deren verschlungenen Wegen zur Tat, betrachte ironisch das ein oder andere Scheitern von ach so ausgefeilten Plänen oder schildere die Spätfolgen einer üblen Tat. Ich liebe auch unblutige Heiratsschwindeleien. Auch hier öffnet sich genügend kriminelle Energie, auch dies ist ein ganz weites, literarisches Feld.

Wie viele Bücher haben Sie schon geschrieben?

Blatter: Drei Romane, zahlreiche e-Books, Märchen für Erwachsene, ein Theaterstück und zwei Kinderbücher und ich habe an zahlreichen Anthologien mitgearbeitet.

An welchem Thema oder Buch arbeiten Sie gerade?

Blatter:Zurzeit habe ich zwei Großprojekte in Arbeit: Mein vierter Roman „Perpetuum“ spielt in Köln - ein Krimi, der sich durch verschiedene Epochen der Stadtgeschichte zieht und mit dem Einsturz des Stadtarchives einen fulminanten Höhepunkt bietet. Fast fertig ist mein Kinderbuch „Herr Lothar geht baden“ - eine liebenswerte Geschichte um einen alten Kauz, einen Jungen namens Fliege und darüber, wie wichtig zuverlässige Erwachsene für Kinder sind. Außerdem befinden sich aktuell mehrere Kurzgeschichten im Lektorat, diese werden 2015 erscheinen.

