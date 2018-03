Reds mit zwei Arbeitssiegen

Stuttgarter Baseball-Bundesligist gewinnt beide Spiele in Bad Homburg - Tabellenführung verteidigt

Bad Homburg (red) - Nach dem überraschend sehr guten Saisonstart, dem 1. Tabellenplatz seit vielen Wochen, reisten die Baseballer des TV Cannstatt erstmals als klarer Favorit zu einem Auswärtsspiel. Die Stuttgart Reds spielten dabei bei Weitem nicht so gut wie in den letzten erfolgreichen Wochen. Doch am Ende konnte man in Bad Homburg zwei Siege (12:6 und 6:4) mit nach Hause nehmen.