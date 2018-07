Die Reds gingen hoch konzentriert in die Partie. In der Vorbereitung auf das Spiel wurden die Damen des TV Cannstatt vom Trainerteam eingeschworen, dass jeder Fehler wohl gegen das bayrische Team einer zu viel sein könnte. Und genau so war es dann letztendlich auch. Das Team der Reds leistete sich drei Unkonzentriertheiten in einer sonst sehr stark geführten Partie. Im zweiten Spielabschnitt haderten Reds-Pitcherin Michala Kucharova und das gesamte Team der Schwaben kurz mit der Strike Zone des Schiedsrichters. Bis Kucharova sich darauf eingestellt hatte, stand es 1:0 für München. Im 5. und 7. Inning hatte man jeweils die Chance das dritte Aus zu