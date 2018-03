Degerloch (red) - Nach den ersten Zählern in Eppelheim will Regionalligist Stuttgart Rebels heute Abend (20 Uhr) auch gegen die Wölfe Freiburg nachlegen.

Die Freiburger sind in dieser Saison wieder schwer einzuschätzen. Die Oberliga-Reserve aus dem Breisgau tritt meist mit unterschiedlichen Besetzungen an. Je nach Junioren/Oberliga-Spielplan hat die Mannschaft ein anderes Gesicht, was die Aufgabe naturgemäß nicht erleichtert. Dass man die Badener nicht unterschätzen darf dürfte spätestens seit letzter Saison bekannt sein. Nach einer klaren 7:0-Führung in der Eiswelt musste man in 48. Minute den Ausgleich zum 7:7 hinnehmen, um dann