Bei Adelberg führt die Radtour drei Kilometer am Westufer des Herrenbachstausees entlang.Fotos: Panitz (2)/Archiv

Bei Adelberg führt die Radtour drei Kilometer am Westufer des Herrenbachstausees entlang.Fotos: Panitz (2)/Archiv

Anzeige

Esslingen (rab) - Wer sich gerne mit seinem Drahtesel auf Erkundungsfahrt in der Region begibt, wird bei der Seite Komoot schnell fündig. Egal ob man eine individuelle Tour planen will, oder einen der vielen Vorschläge nachfahren will. Die Seite, die es natürlich auch als App mit Navigationstool gibt, lässt eigentlich keine Wünsche offen. Mit Fotos, GPS-Daten, Offline-Karten und Höhenprofilen ist man hier auf der sicheren Seite. Eine Kategoriserung der Touren macht es jeder Leistungsgruppe leicht, die richtige Tour zu finden.

Auch Outdooraktive bietet einen ähnlichen Umfang an. Mit dem Tourenfinder lassen sich dutzende von Touren rund um Esslingen jeder Art finden und nach eigenen Ansprüchen filtern. Auch hier gibt es einen individuellen Tourenplaner. Outdooraktive leitet die Radfahrer mit der App via GPS direkt durchs Gelände. Wenn man die Offline-Karte heruntergeladen hat, machen auch Funklöcher im Wald keine Probleme mehr.

Mit dem VVS-Radroutenplaner kann man sich seine eigene Tour planen und bekommt dann Vorschläge, wie man mit dem Rad am besten zum Beispiel von Esslingen auf die Alb kommt. Oder man wählt eine der beschriebenen Route aus, die sich nach vielen Kriterien filtern lassen. Den Radroutenplaner gibt es auch in der VVS-App.

Auch bei den Tourenvorschlägen des Landratsamtes Esslingen lassen sich die Daten aufs Handy laden. Ein Flyer im PDF-Format zeigt die schönsten Touren des Kreises auf.

Der Fahrradroutenplaner von Falk bietet die gewohnte Start-Ziel-Suchfunktion und liefert drei alternative Wege und ist vor allem auch für das Radfahren in der Stadt hilfreich. Für längere Radtouren zeigt Ihnen der Falk Routenplaner auch Hotels an, die auf der Strecke liegen.

Für leistungsorientierte Fahrradfahrer und die, die sich nach der Tour gerne anschauen, was sie erreicht haben, gibt es die Runtastic-App für Mountainbiker und Rennfahrer. Sie hat aber auch alles für den Hobby-Radler: Routen, GPS, Offline-Karten und Informationen über Wind- und Wetterverhältnisse. Zurückgelegte Strecken können anhand von GPS-Daten aufgezeichnet und analysiert werden, etwa auf Höhenmeter, Kalorienverbrauch und Geschwindigkeit. Mit dem entsprechenden Zubehör kann sogar die Herzfrequenz gemessen werden.