In der Höhe verdient

Spvgg Cannstatt III - PSV Stgt. 1:6Auch im siebten Spiel bleibt die Truppe von A. Musumeci ungeschlagen. Auch ohne ihren Spielertrainer - seine Frau lag im Kreißsaal - bescherten seine Jungs ihm einen nie gefährdeten Sieg, der auch in der Höhe gerechtfertig ist. Der PSV begann offensiv und setzte sich in der Spielhälfte der Hausherren fest und so war das erste Tor nur eine Frage der Zeit. 13 Minuten später war es dann soweit: S. Yanar erzielte einen sehenswerten Treffer zur 1:0-Führung. Die einzige Chance der Gäste war auch gleich der Ausgleich für die Cannstatter die in der 20. Minute einen Elfmeter geschenkt