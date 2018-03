Anzeige

In Ulm hat der 48. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ stattgefunden. Etwa 1800 junge Musikerinnen und Musiker waren gemeldet. Aus der Musikschule Ostfildern hatten sich im Regionalwettbewerb 14 Schülerinnen und Schüler die Fahrkarte nach Ulm erspielt. Sie wurden dort alle mit Preisen ausgezeichnet. Dritte Preise erhielten die Pianistinnen Karolin Trick (Klasse Georg Dietl) und Alicia Hoss (Klasse Yukiko Naito). Zweite Preise erspielten sich das Violin-Quartett der Klasse Andreas Fendrich mit Pia Brösamle, Hanna Ziegler, Eva Krause und Lucia Hecht, das Blockflötenquartett der Klasse Sally Turner mit Lisa Ilg, Jaika Hoch, Evelyn Klootz und Charlotte Sailer sowie das Horntrio der Klasse Ulrike Eberle mit Daniel Krauth, Veit Billinger und Leo Hümmler. Ein weiterer zweiter Preis ging an die Sängerin Sara Wohlhüter aus der Klasse von Hilder Scheerer. Benjamin Said (Klasse Georg Dietl) wurde mit einem ersten Preis in der obersten Alterskategorie ausgezeichnet. Er wird damit zum Bundeswettbewerb eingeladen. Außerhalb der Musikschule errang die Pianistin Karin Chen ebenfalls einen ersten Preis.