Preis für Arbeit über Euthanasie-Opfer

Plochingen (hir) – Euthanasie, die Tötung „unwerten Lebens“, gab es nicht nur irgendwo in Deutschland, sondern vor sieben Jahrzehnten auch hier. Drei Schülerinnen des Plochinger Gymnasiums spürten so ein Schicksal auf. Inzwischen erinnert ein Stolperstein in Wernau an Anna Denzinger, die 1940 getötet wurde. Dieses Engagement wurde jetzt ausgezeichnet.