Post geht in private Hände über

Plochingen (hir) – Die Post wechselt in Plochingen nur den Besitzer: Am 28. Dezember eröffnet Stefan Norbert Stegmaier am Fischbrunnenplatz seine Postagentur, nachdem 26 Stunden vorher dort die Post AG ihre Filiale geschlossen hat. Ein neuer Standort der Agentur ist vorerst gescheitert. Die Dienste und die Arbeitszeiten bleiben gleich.