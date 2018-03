Anzeige

Rio de Janeiro/Porto Alegre (dpa) - 50 000 Chilenen in Rio de Janeiro, 60 000 Kolumbianer in Belo Horizonte und jetzt eine Invasion von 100 000 Argentiniern in Porto Alegre? Die Fußball-Welt lernt bei der WM am Zuckerhut ihre Latino-Lektion und ist erstaunt, entzückt aber auch erschrocken über die überbordende Leidenschaft der Fans aus den Ländern Südamerikas. Beim Brasilien-Turnier sorgen sie in riesiger Zahl für farbenfrohe Bilder der Freude. Spätestens seit dem Chilenen-Sturm ins Pressezentrum des Maracanã geht bei FIFA und Brasiliens WM-Machern aber die Sorge um. Schnell kann bei der Mammutparty die positive Stimmung kippen und dem bisher überwiegend positiven WM-Image Kratzer verpassen.

80 000 bis 100 000 Fans erwartet

Intensiv wird für das Argentinien-Spiel heute (18 Uhr) gegen Nigeria an einem Sicherheitskonzept für die Millionenmetropole Porto Alegre gearbeitet. 24 Stunden vor dem Anpfiff verriet das WM-OK Details: Wie beim bislang letzten Spiel in Rio de Janeiro sollen mehr als 1000 Stewards im Stadion zum Einsatz kommen - unterstützt von staatlichen Sicherheitskräften. 3700 Militärpolizisten waren rund um das Maracanã an der letzten Operation beteiligt. Diese Zahl gilt nun offenbar auch für Porto Alegre.

Oberst Silanus de Oliveira Mello, Stellvertretender Chef der mittlerweile immer präsenteren Militärpolizei, beschrieb die Anforderungen an seine in Vollmontur martialisch wirkende Truppe. „Wir werden unsere Kräfte in einigen Zonen verstärken müssen.“ 80 000 Fans in weiß und hellblau erwarten die WM-Macher. Das Ministerium für innere Sicherheit im Nachbarland nannte sogar die imposante Zahl von 100 000 Argentiniern, die sich auf den Weg nach Porto Alegre machen.

Die Stadt ist rund 600 Kilometer von der argentinischen Grenze entfernt. Quasi ein Katzensprung für viele Fans der Albiceleste, die erstmals seit dem Heimturnier 1978 Südamerika nicht verlassen müssen, um ein WM-Spiel ihrer vergötterten Auswahl zu sehen.