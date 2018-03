Anzeige

Von Iris Frey





Erstmals zeigt die Freie Kunstschule Stuttgart im frisch sanierten Alten Bezirksrathaus eine Ausstellung und ist damit wieder zurückgekehrt an die Wirkungsstätte, an der sie das Ausstellungswesen in Bad Cannstatt vor ein paar Jahren begonnen hat. Schon vor der Sanierung hatten Studierende der Freien Kunstschule Stuttgart im Historischen Bezirksrathaus immer wieder ihre Werke gezeigt. Unter dem Titel „Phantasie und Wirklichkeit“ ist nun eine Ausstellung zu sehen, die insbesondere auch von der Vielseitigkeit der Maltechniken lebt und sie dadurch spannend macht. Professor Albrecht Leuteritz von der Freien Kunstschule würdigte mit Dozent Andrej Dugin die Künstler und ihre Werke bei der Vernissage. Er dankte Bezirksvorsteher Thomas Jakob, dass er den Studierenden die Möglichkeit gibt, sich im historischen Rathaus mit ihren Bildern zu präsentieren. Insgesamt 19 Werke sind zu sehen. Beispielsweise Olga Ogurtsovas Filzstift und Aquarell-Zeichnung beeindruckt durch die Tier-Mensch-Formationen. „Giraffe und Vogel“ in feiner Zeichnung mit surrealem Charakter. Auch in Schwarz-Weiß sind die grafischen Arbeiten von Nadja Pidan zu sehen, „Warten auf“: Menschen sitzen da und warten. Uwe Amberger zeigt eine phantastische Landschaft in Öl, die wie ein Blick unter Wasser aussieht. Ambergers Vorbilder sind Hieronymus Bosch, die Romantiker, Carl Spitzweg bis hin zu den Magischen Realisten Franz Radziwill und dem Science-Fiction-Illustrator Hans Rudolf Giger, wie Leuteritz feststellt.Christa Klebor nennt ihr Bild „Die Besucherinnen“ in „PhotoArt“, einer am Computer bearbeiteten Fotografie einer männlichen und einer weiblichen Figur, die vervielfältigt werden. Dabei sind die Figuren komplett in Farbe eingetaucht, in grün, und eine Figur fällt in rot auf. Die männlichen Figuren wirken dominant gegenüber den Weiblichen. Ebenfalls eine Fotografie stammt von Irmtraud Kienle, das Bild „Brunnen des Kolumbus“. Dazu gibt es von ihr noch eine spezielle zeichnerische Betrachtung zum „Euro“ zu sehen in Tusche auf Papier.

Stillleben und Porträts

Einen alten Baum hat Karin H. Pandorf als klassische Radierung dargestellt. „Dialog der Hunde“ nennt Yana Duga ihr Ölbild. Auch interessant die Szene von den Melkerinnen. Eher abstrahiert sind die Bilder von Olga Beckmann zu sehen, „Stillleben mit Trichter“ und „Von oben“. Sie beschäftigt sich mit der Bedeutung der Vergänglichkeit in diesem Fall mit der Zerbrechlichkeit des Trichters. Noch ein Stillleben, nämlich mit Fisch, gibt es von Miriam Grabow zu sehen.

„Teuflischer Akt“ nennt Murat Taskin sein Bild in Öl auf Pappe mit einem weiblichen Akt in expressiver Weise dargestellt. „Der klassische Expressionist bleibt zwar stets dem Gegenständlichen verhaftet, aber er verändert und verfremdet die Formen und Farben der gegenständlichen Welt, um seine inneren Empfindungen zum Ausdruck, zur Expression zu bringen“, erklärt Leuteritz. Das mache auch Taskin, wenn es den Akt in grau-schwarzem Inkarnat und mit bösartig-verzerrtem Gesichtsausdruck, dazu mit deformierten Gliedmaßen vor rot-dunkel-glühendem Hintergrund darstelle, dann wolle er damit etwas zum Ausdruck, bringen, was ihn bedränge, so Leuteritz.

Noch bis 13. Februar 2014 zu sehen

Ein Mensch geistigen und körperlichen Zerfalls habe Taskin in der Zeichnung „Mann in der U-Bahn“ dargestellt.

Die Form des Linolschnitts präsentiert Andrea Blum in der Ruine der gotischen Kathedrahle „Melrose Abbey“. Ihr Thema sei, so Leuteritz, die Schönheit in der Vergänglichkeit.

Insgesamt 14 Künstler zeigen hier 14 verschiedene künstlerische Handschriften, die vom Betrachter erkundet und gelesen werden dürfen.

Die Bilderausstellung mit Werken von Studierenden der Freien Kunstschule Stuttgart ist noch bis zum 13. Februar nächsten Jahres zu sehen, Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 9 bis 16 Uhr, außer feiertags im Alten Rathaus, Marktplatz 2. Weitere Informationen zur Ausstellung und über das Angebot und Programm der Freien Kunstschule Stuttgart gibt es im Internet unter www.freie-kunstschule.de.