Glanzloser Arbeitssieg

TSV Münster - Spvgg Möhringen 1:0Auch gegen die Spvgg Möhringen setzte der TSV Münster seine Erfolgsserie fort und feierte einen glanzlosen Arbeitssieg und dies trotz erheblicher Personalsorgen. So musste Spielertrainer Marco Fischer auf die ohnehin langzeitverletzten Schweizer, Bodendorfer, Opel, Kovacevic und die kurzfristig ausfallenden Papadopoulus und Hoffmeyer verzichten. So entwickelte sich eine zerfahrene Partie, in der die Gastgeber nach einer schönen Kombination über Braha durch Pescione mit 1:0 (20.) in Führung gingen. Möhringen seinerseits kam immer wieder gefährlich vors gegnerische Tor, vergab aber