Bad CannstattEs dauerte lange, aber dann ging es ganz schnell: Das Tor des Tages im gestrigen Bezirksliga-Spiel zwischen Gastgeber Spvgg Cannstatt und dem VfB Obertürkheim fiel in der 86. Minute. Die Obertürkheimer vertändelten am gegnerischen Strafraum den Ball, die Lücke im Mittelfeld war dadurch groß. Mit einem Pass überbrückten die Cannstatter schnell den üppigen, personalfreien Raum. Kevin Gullmann nahm ab der Mittellinie richtig Geschwindigkeit auf, bekam das Spielgerät und passte von links außen herrlich in die Mitte auf Rui Carvalho Pinheiro. Der Stürmer ließ dem starken Obertürkheimer Rückhalt Carlo Babo keine Chance und schob problemlos