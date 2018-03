20 Aktivisten haben von Samstag auf Sonntag den Großen Sitzungssaal besetzt und entrollten Transparente am Balkon des Rathauses. Am frühen Sonntagmorgen beendete die Polizei die Rathaus-Besetzung friedlich.dpa

Stuttgart (if) – Das Stuttgarter Rathaus ist am Samstagabend von 20 Aktivisten der Parkschützer besetzt worden. Die Gegner des umstrittenen Projekts Stuttgart 21 forderten ein Ende der Stadtzerstörung und die Einrichtung eines entscheidungsbefugten Parlaments der Bürger. Die Polizei beendete das Spektakel am frühen Sonntagmorgen friedlich. 13 Aktivisten erhielten eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.