Mehr als 300 Kinder und über 100 ehrenamtliche Helfer waren in 19 Gemeinden unterwegs, um gegen eine Spende Orangen zu verteilen - getreu dem Motto: Jeder gespendete Euro ist uns eine Orange wert. Bei kühlem, aber größtenteils sonnigem Wetter brachten die Kinder rund 25 900 Bio-Orangen aus Griechenland an den Mann und die Frau. Bisher ist dadurch ein Netto-Erlös von über 19 000 Euro zusammengekommen, kleinere Beträge werden noch erwartet. Obwohl weniger Orangen bestellt worden waren, erreichten die Kinder damit annähernd das gleiche Ergebnis wie im Vorjahr.Mit dem Erlös wird ein Waisenhaus in Kamerun unterstützt. Dort soll ein stabiler Zaun oder eine Mauer zum Schutz der Kinder vor gewalttätigen Übergriffen und zum Schutz des Gartengrundstücks gebaut werden, denn die Waisen werden vorwiegend durch eigenen Gemüseanbau verpflegt. Komposttoiletten ersetzen die alten Plumpsklos, und eine neue Wasserpumpe wird für Trink- und Brauchwasser sorgen, da es dort kein öffentliches Leitungsnetz gibt. Was noch übrig bleibt, wird für das Schulgeld und die Verschönerung der Kinderzimmer verwendet, sodass die Kinder eine sicherere und gesündere Zukunft haben. Der Förderverein aus Kusterdingen sorgt mit den Verantwortlichen vor Ort dafür, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird.