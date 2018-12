Anzeige

Die Teams der Riegelhof-Realschule Nellingen und der Adalbert-Stifter Schule Esslingen siegten beim Olympischen Zehnkampf, den das Regionalteam des Staatlichen Schulamts Nürtingen ausrichtete. Die 24. Auflage des Wettbewerbs der Haupt-, Werkreal- und Realschulen des Landkreises Esslingen fand in der Neckartalsporthalle Wernau statt. 27 Schulen mit 270 Schülerinnen und Schülern nahmen an der Veranstaltung teil. Die Veranstalter stellten zehn Stationen aus den verschiedenen Bereichen des Sportunterrichts der jeweiligen Schulart zusammen. Diese absolvierten die Mannschaften nacheinander. Ein vorheriges Training für diesen Wettkampf im Schulunterricht war nur bedingt möglich, denn die Auswahl der Übungen ändert sich jedes Jahr. Die Schulen erfahren erst an Ort und Stelle, welche neue sportliche Herausforderung sie erwartet. Gefragt sind Sportlerinnen und Sportler, die vielseitig und teamfähig sind.Für den schwierigen und sportlich anspruchsvollen Wettkampf findet eine Vorauswahl an den Schulen statt. Für die jeweils fünf Teilnehmer, die ihre Schule dann beim Olympischen Zehnkampf vertreten dürfen, ist schon die Teilnahme eine besondere Auszeichnung. Außerdem müssen die Jungen und Mädchen gleichmäßig auf alle Klassenstufen verteilt sein. Beim Wettkampf selbst zählt nur das Mannschaftsergebnis an den einzelnen Stationen. Also sind vor allem Teamgeist und gegenseitige Unterstützung gefragt. Im Wettbewerb der Realschulen siegte die Riegelhof-Realschule Nellingen. Die Realschule Neckartenzlingen und die Karl-Erhard-Scheufelen-Realschule Lenningen folgten auf den weiteren Plätzen. Bei den Haupt- und Werkrealschulen durfte die Adalbert-Stifter Schule den Wanderpokal, gestiftet von der Kreissparkasse Esslingen, in Empfang nehmen. Auf den weiteren Plätzen folgten der Vorjahressieger, die Kirchrainschule in Oberboihingen und das Bildungszentrum Seefälle aus Filderstadt-Bonlanden. Ein Höhepunkt für die Schülerinnen und Schüler war die Anwesenheit von Thomas Knemeyer, deutscher Jugendmeister 2012/2013 im Sechskampf des Deutschen Turnerbundes. Am Barren zeigte der erfolgreiche Sportler sein Können und die Interviewrunde gab danach spannende Einblicke in den Alltag eines talentierten Nachwuchssportlers. Aus den Händen von Wolfgang Wimmer, dem Filialleiter der Kreissparkasse Wernau, nahmen die erfolgreichen Schüler freudig und ein bisschen aufgeregt ihre Urkunden, T-Shirts sowie den Wanderpokal entgegen.