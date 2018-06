Anzeige

Von Klaus Harter





Das Ansehen der Engländer leidet. Wer mag schon permanente Neinsager. Geht es in der EU um wichtige Entscheidungen, sagt der Premierminister in nerviger Regelmäßigkeit „no“. Nicht wenige auf dem Kontinent würden am liebsten antworten: „go“. Leicht gerät in Vergessenheit, dass die Welt den Engländern viel zu verdanken hat. Die Dampfmaschine zum Beispiel. Sie hat die industrielle Revolution erst ermöglicht. Und vor allem den Fußball. Dieses Spiel bestimmt das Freizeitverhalten aufgeklärter Menschen. Welcher Fan kennt nicht das Gefühl der Leere in der langen Zeit zwischen Saisonende und -beginn. Die Fantasie, was man tun könnte am Wochenende, wird arg strapaziert. Glücklicherweise ist Weltmeisterschaft. Damit haben die Engländer ein Problem. Denn da dürfen sie nicht mehr mitspielen.

Sie erfanden tolle Sachen, hinkten aber in der weiteren Entwicklung hinter. Die Dampfmaschine machte sie zu einer großen Industrienation. Bei späteren Maschinengenerationen verpassten sie den Anschluss. Stolz auf ihre Industrie verspüren die Engländer schon lange nicht mehr, wirtschaftliche Blüte versprechen sich die politischen Akteure vom Finanzsektor. Blöderweise begaben sie sich damit in Abhängigkeit von Zockern und Finanzjongleuren. Geblieben ist ihnen der Stolz auf den Fußball.

Noch immer denken sie, sie müssten doch Titel gewinnen. Ein Mal gelang es ihnen, 1966 bei der Heim-WM - mit einem zweifelhaften Tor. Stolz waren sie, 1996 die Europameisterschaft ausrichten zu dürfen. „Football is coming home“, lautete der Slogan. Der Fußball kehrt nach Hause zurück. Mit dem Titel wurde es trotzdem nichts. Halbfinale gegen Deutschland und vor allem Elfmeterschießen - aus war’s. Elfmeterschießen ist der Alptraum der Engländer. Eingeführt wurde es Mitte der 70er-Jahre, gut 100 Jahre nachdem sie das Spiel erfunden hatten.

In ihrer fußballerischen Entwicklung blieben sie vor vielen Jahren stehen. Spielerische und taktische Innovationen - Fehlanzeige. Weltstars spielen zuhauf in der englischen Liga. Aber kaum ein Engländer ist darunter. Ausländische Finanzinvestoren kaufen große Clubs, Nachwuchsarbeit und nachhaltige Entwicklung ist nicht deren Ziel. Sie wollen schnellen Erfolg mit ausländischen Stars.

Nun ist also Schluss in Brasilien. In der Gruppe der Engländer triumphiert Costa Rica, seit Jahren eine Fußballgroßmacht in Mittelamerika. Ein Trost mag es sein, dass auch andere nach Hause müssen wie die Spanier, die in den vergangenen Jahren wesentlich erfolgreicher waren.