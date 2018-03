Einblick in ein erfolgreiches Unternehmen: Geschäftsführende Gesellschafterin Renate Pilz und Fertigungsleiter Carlo Zinn (rechts) erläutern Andreas Deuschle die betrieblichen Abläufe am Standort Nellingen. Rudel

Einblick in ein erfolgreiches Unternehmen: Geschäftsführende Gesellschafterin Renate Pilz und Fertigungsleiter Carlo Zinn (rechts) erläutern Andreas Deuschle die betrieblichen Abläufe am Standort Nellingen. Rudel

Von Hermann Dorn





Mit seinen 32 Jahren bestreitet Andreas Deuschle seinen ersten großen Wahlkampf. Alles andere als der sichere Gewinn des Direktmandats im Wahlkreis Esslingen wäre eine Sensation. Doch der Kandidat, der seine Parteifreundin Christa Vossschulte beerben will, strebt nicht nur den Einzug in den Landtag an. Mit großem Einsatz arbeitet er an dem Ziel, seinen Bekanntheitsgrad zu steigern. Aufmunterung ist bei diesem Unterfangen stets willkommen. So reagiert Deuschle am Stand im Scharnhauser Park dankbar, dass ein älterer Herr ihm seine Unterstützung versichert. „Schon meine Eltern haben die CDU gewählt“, verrät ihm der Passant.Deuschle wird an diesem Tag, der ihn durch Ostfildern und Denkendorf führt, noch mehr Ansporn für seinen Wahlkampf erhalten. Vier Firmenbesuche stehen auf seinem Programm. Überall sieht er sich in seiner Überzeugung bestätigt, dass seine Partei eine gute Politik betreibt. Das gilt in seinen Augen vor allem für die Wirtschaftspolitik.

Lob für den Standort

„Wir sorgen dafür, dass der Rahmen stimmt“, sagt Deuschle, als er zusammen mit Parteifreunden aus Ostfildern die Firma Pilz besucht. Renate Pilz, die geschäftsführende Gesellschafterin, teilt diese Auffassung. Sie lobt die guten Voraussetzungen, die sie an diesem Standort vorfindet, um das Haus mit seinen weltweit 1400 Mitarbeitern weiterzuentwickeln. Eindrucksvoll schildert sie die erfolgreichen Bemühen, die Position des Weltmarktführers für hochmoderne Lösungen für Sicherheits- und Steuertechnik zu behaupten.

Deuschle erweist sich in diesem Gespräch als guter Zuhörer. Erst als ein Parteifreund die Tatsache lobt, dass bei Pilz die Frauen auf der Führungsebene stark vertreten sind, mischt er sich stärker mit eigenen Beiträgen ein. Mit der Geschäftsführerin, die zusammen mit ihrem Sohn und ihrer Tochter an der Spitze des Unternehmens steht, ist er sich über die Entbehrlichkeit einer Frauenquote einig. „Das gilt aber nicht für die großen Konzerne“, schränkt er ein. Wenn Frauen auch auf dieser Ebene besser zum Zug kommen sollen, bedarf es nach seiner Überzeugung einer klaren Vorgabe der Regierung.

Ähnlich zurückhaltend tritt der Kandidat auch bei anderen Gelegenheiten auf. Am Stand fragt er Passanten nach ihrer Ansicht über Stuttgart 21. In Denkendorf möchte er von dem Bäcker Martin Schill wissen, wo ihn der Schuh drückt. „Ich verstehe mich als Brückenbauer“, empfiehlt er sich beim Besuch des Mittelständlers, der vor drei Jahren den elterlichen Betrieb übernommen und anschließend kräftig ausgebaut hat. Der 30 Jahre alte Bäcker, der mit großer Umsicht seinen Betrieb führt, nötigt ihm Respekt ab. Für den Wunsch, er möge nach dem Einzug in den Landtag den Kampf gegen eine ausufernde Bürokratie aufnehmen, ist er aufgeschlossen. Zu Versprechen lässt er sich aber nicht hinreißen. Deuschle weiß, dass er auf diesem Gebiet keine Wunder bewirken kann.

„Rücktritt war überfällig“

Nicht nur in der Quotenfrage zeigt der CDU-Politiker, dass „ich nicht um den heißen Brei herumspreche“.So äußert er Verständnis für die Empörung eines Stammwählers über Guttenberg. „Der Verteidigungsminister hat sich und uns einen Bärendienst erwiesen“, sagt er an seinem Stand und fügt hinzu, der Rücktritt sei überfällig gewesen. Die Hoffnung, die Stimme des Gesprächspartners doch noch zu erhalten, gibt er aber nicht auf. „Es wäre schön, wenn Sie mich trotzdem wählen könnten.“

Für Deuschle wird es wieder ein langer Tag. Auf dem Programm stehen weitere Firmenbesuche. In Ruit wartet der Wochenmarkt und am Abend begleiten ihn Freunde der Jungen Union auf dem Streifzug durch Lokale in Ostfildern. Der Kandidat betrachtet das dichte Programm von der positiven Seite. „Ich lerne jede Menge über den Wahlkreis“, sagt er und eilt zum nächsten Termin.

Die EZ begleitet die Kandidaten der Parteien, die im Landtag vertreten sind. Die Beiträge über die Bewerber aus den Wahlkreisen Esslingen, Kirchheim und Nürtingen erscheinen in loser Folge.