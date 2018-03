Anzeige

Jeden Montag werden 18 Kilo Obst und Gemüse für den Auerbachkin-dergarten in Sielmingen geliefert. Warum? Die Einrichtung beteiligt sich am Europäischen Schulfruchtprogramm unter dem Motto: „Obst + Gemüse = Schulfrucht“. Das Ziel des Projekts ist es, Kinder möglichst früh an eine gesunde Ernährung heranzuführen und den Obst- und Gemüseverzehr in der Gemeinschaft zu erhöhen. Aus den verschiedenen Obst- und Gemüsesorten wird dann beispielsweise Kuchen gebacken oder ein „Zaubertrunk“ gemixt, der besonders beliebt bei den Kindern ist. Darüber hinaus gibt es kleine Naschteller mit geschnittenen Äpfeln, Bananen und Mandarinen.

Ein Großteil des Obstes soll aus der Region stammen. Die Europäische Union (EU) stellt ihren Mitgliedsstaaten jährlich 150 Millionen Euro für die Verteilung von Obst in Schulen und vorschulischen Einrichtungen zur Verfügung. Aus den EU-Mitteln können im Auerbachkindergarten 50 Prozent der Kosten gedeckt werden. Die andere Hälfte wird von lokalen Firmen gespendet. Oberbürgermeisterin Gabriele Dönig-Poppensieker hat sich kürzlich bei der Firma Alber Sanitärtechnik und K.H.W. Druckmesstechnik für die großzügigen Spenden bedankt. Die beiden Firmen unterstützen die Sielminger Einrichtung tatkräftig. Damit auch noch weitere Kindergärten und Kindertageseinrichtungen eine wöchentliche Obst- und Gemüselieferung erhalten können, ist die Stadtverwaltung auf der Suche nach Sponsoren. Interessierte Firmen können sich an Katja Scherr vom Amt für Familie, Schulen und Vereine unter 0711 / 70 03-292 wenden. Bis jetzt nehmen die Kindergärten Anna-Fischer-Weg, der Auerbachkindergarten sowie die Grundschule Bonlanden an dem Projekt Schulfrucht teil.