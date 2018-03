Nach dem Abpfiff des ansonsten fairen Spiels, gab es noch kleinere Wortgefechte und so mancher SGU-Anhänger schimpfte an die Adresse seiner Mannschaft: „Warum seid ihr während der 90 Minuten nicht so aggressiv gewesen wie nach der Partie, dann hättet ihr vielleicht gewonnen.“ Die Aussage ist treffend, denn vor allem in der ersten Hälfte war es bei den in gelb gekleideten Untertürkheimern schwer ersichtlich, dass sie ebenso wie Gegner Wangen im Abstiegskampf stecken. Der VfL war aggressiv und präsent in den Zweikämpfen, während die Gastgeber sich aufs Mitlaufen und Dabeisein beschränkten, anstatt die Zweikämpfe