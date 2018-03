Gefühlte Niederlage

Möhringen - SGU 5:5

5:5 - so endete das erste Spiel der SG Untertürkheim in Möhringen. Klasse, sollte man denken. Aber nach dem Schlusspfiff sanken die meisten Spieler der SGU zu Boden und konnten nicht glauben, was passiert war.

Die Jungs um das Spielertrainerduo Stegbauer/Zeidler legten eine grandiose erste Halbzeit hin. In den ersten 15 Minuten war das Spiel recht ausgeglichen und Möhringen ging nach einer Unachtsamkeit in der SGU-Abwehr mit 1:0 in Führung, als Müller aus kurzer Distanz abstaubte. Die SGU war keineswegs geschockt und erzielte den Ausgleich durch Stegbauer (17.). Nach dem Ausgleich wurde