FreiburgS

eit zwei Jahren sind im Tischtennis neben den ursprünglichen Zelluloidbällen auch Spielgeräte aus Plastik erlaubt. In der Regionalliga Südwest hat sich flächendeckend Plastik durchgesetzt. Doch die Charakteristik und Eigenschaften der Bälle sind je nach Hersteller verschieden. Am außergewöhnlichsten sollen die Spielobjekte sein, die die Freiburger Turnerschaft von 1844 ihren Gegnern vorsetzt. „Sie drehen sich deutlich weniger und entwickeln somit so gut wie keinen Spin“, weiß Thomas Walter, der Mannschaftsführer des DJK Sportbund Stuttgart, der am vergangenen Samstag in Freiburg zu Gast war. Zwar wurde mit den