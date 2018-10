Es ist schon unglaublich, wie viel Dusel die HSGler in der Vergangenheit hatten. Doch das, was in der vergangenen Saison passiert ist, damit hätten selbst die geübtesten Optimisten der „Hafenhandballer“ nicht gerechnet. Aus eigener Kraft war man eigentlich schon abgestiegen. Die Hoffnung hieß dann SSV Hohenacker, der über die Relegation den Sprung in die Landesliga hätte schaffen können und so wäre ein Platz in der Bezirksliga - eben für die Handballer vom Oberen Neckar - frei geworden. Doch Hohenacker versagte, die HSG war endgültig abgestiegen. So schien es. Doch weil der VfL Sindelfingen sein Team aus der