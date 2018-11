Anzeige

Stuttgart (eh) - Mit einem neuen Motto soll das Milliardenbahnprojekt Stuttgart 21 bei den Bürgern mehr Akzeptanz finden: „Die guten Argumente überwiegen“, lautet die Botschaft, die in Zeitungsanzeigen, auf Plakaten und in Broschüren die Kritik der Projektgegner aufgreift. Zudem wird heute an rund 190 000 Haushalte in der Landeshauptstadt die erste Ausgabe der Projektzeitung verteilt. Seite 5