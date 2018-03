Anzeige

Im Dezember 2012 sind über die Neuerungen für das neue Punktesystem abgestimmt worden, doch voraussichtlich wird die neue Verordnung in Sachen Verkehrssünder erst im Jahr 2014 umgesetzt werden. Es stehen aber noch zu diesem Beschluss die trimmen des Bundestags und Bundesrats aus, sowie die Zustimmung der einzelnen Länder.



Die Neuerungen in Sachen Verkehrsdelikte und deren Bestrafung liegt in der Vereinfachung des bisherigen Punktesystems. Bundesverkehrsminister Ramsauer plädiert dabei für 8 statt 18 Strafpunkte in Flensburg, um seinen Führerschein zu verlieren.



Wenn man nun gerade neu dabei ist und noch ein Fahranfänger, soll diese Regelung einen nicht abschrecken, sich selbst einen Wagen zu kaufen. An den Fristen für die Probezeit ändert sich hie nichts und man kann sich getrost auf http://www.autoscout24.de/ einen neuen Wagen zulegen oder auch gezielt den einen oder anderen Suzuki Händler im Internet finden.



Die wichtigsten Änderungen des Punktesystems im Überblick:

Der Verstoßkatalog soll künftig weniger Punkte umfassen. Verstöße sollen auch insgesamt mit weniger Punkten geahndet werden. Statt der bislang 18 Punkte soll das System nur noch bis 8 Punkte beinhalten, ab wann man dann den Führerschein abgeben soll.

Statt bis zu 7 Punkten für Verkehrsdelikte zu vergeben, sollen künftig nur noch maximal 3 Punkte vergeben werden. 1 bis 2 Punkte, soll künftig nur noch 1 Punkt kosten. Mögliche Delikte sind hier: Die Nutzung des Handys während der Fahrt

oder Geschwindigkeitsüberschreitungen von 21-25 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften)

oder Geschwindigkeitsüberschreitungen von 21-25 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften) 2 Punkte drohen dann, wenn die 31 km/h Marke überschritten wird, das Fahren im Vollrausch oder zu dichtes Auffahren (schwere Nötigung)

3 Punkte werden dann verhängt, wenn man die Verkehrssicherheit erheblich gefährdet.

Die Tilgungsfrist oder auch Verjährungsfrist ändert sich ebenfalls in der Form, dass die einzelnen Delikte künftig unabhängig voneinander verjähren. Doch besonders schwere Verstöße werden im Strafmaß mit bis zu 11 Jahren nun deutlich härter bestraft.

Die Einführung eines sogenannten Punkte-Tachos soll die Neuerungen der Punktevergabe in einem Tachometer farblich von grün bis schwarz veranschaulichen und gleichzeitig die Bürger wirkungsvoll ermahnen, die Verkehrsregeln einzuhalten. Von 1-3 Punkte, sollte man sich laut dem Tachometer noch keine größeren Sorgen machen. Hat man aber 4-5 Punkte, gerät man bereits in den gelben Bereich, welcher eine Ermahnung und eine Belehrung über das Bewertungssystem nach sich zieht. Bei 6-7 Punkten gerät man dann in den roten Bereich, wo es bereits eine Verwarnung gibt und man muss an einem besonderen Seminar zur Fahreignung (das ganz neu konzipiert ist) teilnehmen.

Bei 8 Punkten gelangt man in den schwarzen Bereich, was so viel heißt wie Führerscheinentzug! Frühestens nach 6 Monaten kann man einen neuen Führerschein beantragen.