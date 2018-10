Anzeige

„Mit dem Flughafen Stuttgart, der Autobahn 8, der geplanten ICE-Trasse Stuttgart-Ulm sowie starkem Lkw-Durchgangsverkehr ist die Gemeinde Denkendorf gleich mehreren Lärmquellen auf einmal ausgesetzt.“ So begrüßte die Esslinger Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr in der Festhalle Denkendorf die etwa 30 Gäste der Veranstaltung „Lärmkonzept für eine ruhigere Umwelt“. Zusammen mit Staatssekretärin Gisela Splett und Jürgen Menzel, Bundestagskandidat im Wahlkreis Esslingen, wurden über eine mögliche Lärmreduzierung und -sanierung diskutiert. Ein Problem: Bei der Lärmbekämpfung sind EU-Recht, Bundes- und Landesrecht betroffen, nur manches kann die Gemeinde selbst regeln. „Wenn an einem Ort die Lärmbelastung von mehreren Quellen ausgeht, macht es keinen Sinn, diese für sich zu betrachten, denn für die Menschen dort stellt sich der reale Lärmstress ganz anders dar“, sagte Splett. Die Verursacher und die Kosten der Lärmsanierung seien zu ermitteln. Hier setze das neue Lärmkonzept für eine ruhigere Umwelt an, das in einem Modellprojekt getestet werden soll. Dazu müssen auf Bundesebene Gesetze verändert werden. „Dafür werde ich mich in Berlin einsetzen.“ Dringend notwendig sei die rechtliche Verankerung des Lärmschutzes bei bereits bestehenden Verkehrsstrecken. Bundestagskandidat Menzel erläuterte grüne Ziele der Lärmbekämpfung auf Bundesebene. „Wir wollen den Rechtsanspruch auf Lärmschutz ab einer Gesamtlärmbelästigung von 65 Dezibel tagsüber und 55 Dezibel nachts durchsetzen.“ Die Haushaltsmittel für den Schallschutz solle verdoppelt werden. Die Bundesländer müssten stärker in die Pflicht genommen werden. Leider sei Baden-Württemberg mehrfach mit Initiativen im Bundesrat gescheitert.