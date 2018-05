Neues Bündnis wirbt für Stuttgart 21

Kreis Esslingen (cid) – Unter den Flaggen von Kreis- und Stadtverwaltung, IHK und Handwerk, hat sich eine parteiübergreifende Koalition gebildet, die im Vorfeld der Volksabstimmung zu Stuttgart 21 in allen gesellschaftlichen Bereichen für das Bahnprojekt werben will. Das Ziel ist eine große Beteiligung am Volksentscheid im November.