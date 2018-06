Anzeige

StuttgartPremium-Anbieter haben nicht nur die schöneren und größeren Autos, sondern auch eine umfangreichere Modellpalette. Da bestehen die einzelnen Baureihen nicht nur aus Limousine, Kombi und eventuell noch etwas Aufgemotztem, sondern aus mindestens vier oder gar fünf Karosserieversionen – wie bei Mercedes. Neuestes Beispiel ist hier die E-Klasse, die vor kurzem mit der Cabrioversion erweitert wurde – sozusagen die Krönung einer Modellreihe. Nach Limousine, T-Modell (Kombi) und Coupé bieten die Stuttgarter jetzt also auch das nach oben offene Vergnügen in ihrer oberen Mittelklasse, und zwar ab genau 54 228,30 Euro.

Die neue Generation des E-Klasse Cabrios stößt größenmäßig in neue Dimensionen vor, misst jetzt 4,83 Meter, ist also zwölf Zentimeter länger als zuvor sowie auch sieben Zentimeter breiter. Zahlreiche Komfort-Features stehen für das neue Modell optional zur Verfügung. Etwa das elektrische Windschottsystem Aircap und die Kopfraumheizung, die Hals und Nacken von Fahrer und Beifahrer bei niedrigen Temperaturen mit warmer Luft umströmt. Die Kombination dieser zwei Ausstattungen ermöglicht es, das Cabrio-Feeling auch an kühleren Tagen zu genießen. Dann wäre da noch der sogenannte Aircap-Spoiler zu nennen, der verhindert, dass bei entsprechendem Wind kein Wasser in das Fahrzeuginnere spritzen kann, wenn die Scheibenwaschanlage benutzt wird.

Plötzlicher Regenguss kein Problem

Das in den Farben Dunkelbraun, Dunkelblau, Rot oder Schwarz gehaltene Stoffverdeck mit gläserner Heckscheibe öffnet beziehungsweise schließt innerhalb 20 Sekunden, und das bei einer Geschwindigkeit bis 50 km/h. Ein plötzlicher Regenguss während der Fahrt innerhalb Ortschaften ist also kein Problem. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob die Kofferraumabtrennung eingeklappt ist, oder nicht, denn es geht alles automatisch, vorausgesetzt man hat das entsprechende Komfortpaket mit gebucht. Wird das Verdeck wieder eingefahren, schrumpft das Kofferraumvolumen von 385 auf 310 Liter. Wer mehr Platz braucht, kann die im Verhältnis 50:50 geteilten Rücksitzlehnen umlegen.

Die Fondsitze bieten jetzt darüber hinaus serienmäßig eine Durchlademöglichkeit und werden (optional) auch mit Sitzheizung angeboten, was die Ganzjahrestauglichkeit und den Anspruch an einen vollwertigen Viersitzer zusätzlich unterstreicht. Über einen Schalter kann der Fahrer in Verbindung mit dem sogenannten Air Body Control-System unterschiedliche Fahrcharakteristiken wählen, nämlich „Comfort“, „ECO“, „Sport“, „Sport +“ und „Individual“. Cabrio-spezifisch ist das Überrollschutzsystem. Es besteht aus zwei hinter den Fondsitzen vollständig versenkten und damit unsichtbaren Kassetten, die bei einem drohenden Überschlag pyrotechnisch gezündet herausschießen und zusammen mit der A-Säule den Überlebensraum sicherstellen.

Der aktive Brems-Assistent im E-Klasse Cabrio kann den Fahrer vor drohenden Kollisionen warnen, ihn bei Notbremsungen optimal unterstützen und notfalls auch autonom bremsen. Außer langsamer fahrende, anhaltende oder stehende Fahrzeuge kann er zum Beispiel auch querende Fußgänger erkennen, die sich im Gefahrenbereich vor dem Fahrzeug befinden.

Zu den weiteren Highlights zählt das Fahrassistenz-Paket mit dem weiterentwickelten Abstands-Pilot Distronic mit Lenk-Pilot: Er kann auf allen Straßentypen nicht nur den korrekten Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen halten, sondern ihnen auch erstmals im Geschwindigkeitsbereich bis 210 km/h automatisch folgen.

Zunächst kann unter fünf Motorisierungen gewählt werden. Es gibt drei Benziner vom E200 mit 135 kW/184 PS bis zum E400, der es auf 245 kW/333 PS bringt, sowie zwei Diesel: den E220 d mit 143 kW/194 PS oder den E350 d 4Matic mit 190 kW/258 PS. Damit erreicht das Cabrio Spitzengeschwindigkeiten zwischen 237 und 250 km/h und kommt nach Angaben des Herstellers auf Verbrauchswerte von 4,3 Liter Diesel bis 8,3 Liter Benzin (113 bis 187 g/km CO2). Erstmals steht auch der permanente Allradantrieb 4Matic für das E-Klasse-Cabrio zur Verfügung.