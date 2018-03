Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Unter dem Motto „Farbkarussell“ steht die neue Ausstellung im Anna Haag Mehrgenerationenhaus. Gezeigt werden Exponate, die von Januar bis Mai in der Kindertagesstätte des Hauses entstanden. 70 kleine Künstler im Alter von null bis sechs Jahren haben in dieser Zeit Kunstwerke geschaffen und sind stolz über ihre erste eigene Ausstellung. Beim „Kunst schaffen“ ging es um Fantasie, innere Bilder, um Freude an der Kreativität und um das Entdecken von Farben, Materialien und einfachen Techniken. Die Ausstellung gliedert sich in Themenbereiche wie freie Malerei, Pustebilder mit Röhrchen, Malen nach Kandinsky, Fantasiecollagen „Gelbland“, Nagel-Schnur-Holz-Objekte, Skulpturen nach Niki de Saint Phalle, Fotografie formgebender Motive auf dem Kita-Gelände und freie Kohlezeichnungen. Die Ausstellung ist bis 15. August im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss des Anna Haag Mehrgenerationenhauses, Martha-Schmidtmann-Straße 16, zu sehen, täglich von 8 bis 20 Uhr.