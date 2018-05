Anzeige

Am 21. Oktober feiern die Songpickers ab 20 Uhr im Kulturtreff Untertürkheim in der Strümpfelbacher Straße 38 ihr zehnjähriges Bestehen. Im Vorfeld des Konzertes sprach unser Redaktionsmitglied Iris Frey mit der Gruppe.10 Jahre Songpickers - das ist für eine Band eine lange Zeit. Was hat sich in den letzten Jahren verändert?

Songpickers: Eigentlich nichts, oder doch sehr viel, wir können ohne Stress zusammenarbeiten. Wir suchen noch immer nach netten Liedern, finden auch welche, in letzter Zeit Lieder mit deutschen Texten.

Die Gruppe ist in ihrem Personal gleich geblieben, auch musikalisch weiter zusammengewachsen?

Songpickers: Wir sehen keine Notwendigkeit, unsere Gruppe personell zu verändern, das eine Mitglied ist gerade 60 geworden, das andere strebt die 70 an, aber unser Jungbrunnen, die Sängerin, hält uns auf Trab. Musikalisch haben wir nicht nur die „Begleitung“ von Liedern mit 3 Akkorden überwunden, wir bewegen uns gerade auf Songs mit 7 bis 9 Akkorden zu. Neben den Balladen haben wir auch rockige Titel in unserem Gesangbuch aufgenommen.

Es gab eine erste CD, werden weitere folgen?

Songpickers: Diese CD aus dem Jahr 2009 war eine Demo-CD. Gedacht für nette Menschen, die uns an ihrem Geburtstag oder bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung spielen lassen wollen, aber vorher noch wissen sollen, was und wie wir denn so spielen. Daneben gibt es Mitschnitte aus den Übungsstunden. Die haben aber nur die Aufgabe, Fehler zu erkennen. Es wird keine CD geben, die der geneigte Fan kaufen kann.

Was dürfen die Gäste vom Jubiläumskonzert erwarten?

Songpickers: Sie dürfen einen Querschnitt vom Wiegenlied von Gershwin (Summertime) bis zum vertonten Gedicht von Frau Rauchfuß (Das Fenster) hören, allerdings in einer eigenen Version und mit richtigem Text.

Was möchten die Songpickers noch musikalisch erreichen?

Songpickers: Unser Ziel ist nicht die Vorgruppe bei Konzerten von Stars zu werden. Wir haben Spaß an unserem Hobby Musik, möchten weiter alte Songs ausgraben und nach unseren Ideen bearbeiten.

Welche Songs mag die Gruppe von sich besonders gerne?

Songpickers: Summertime (Wiegenlied vom Gershwin und „Somewhere Over The Rainbow“, weil wir da so schön zupfen können) und „Let It Be Me“. Bei den Everly-Brothers bekommen wir immer Gänsehaut. „Frag den Abendwind“, weil Frau F. Hardy in unserer Jugend mal das Bravo-Girl war.

Welche Auftritte in den vergangenen Jahren bleiben in der Gruppe unvergessen?

Songpickers: 2004 haben wir unserer Malerfreundin Erika Diemer bei einer Vernissage in einer Kirche in Stuttgart-Mönchfeld geholfen. Es war ein wunderbares Licht in dieser modernen Kirche, eine wunderbare Akustik und ein wunderbares Publikum.

Wie geht es weiter, was plant die Gruppe für die nächsten Jahre?

Songpickers: Wir werden weiter nach alten Songs suchen und vielleicht ist ja nach 10 Jahren endlich die Zeit angebrochen, eigene Texte und Melodien zu machen. Wir werden sehen. Auf unserer Wunschliste stünde ein kleines Konzert mit anderen Untertürkheimer Musikern auf dem Alten Friedhof - ach das wäre schön.