Nächster Bout für die Stuttgart Valley Rollergirls: Die Bad Seeds, also die junge Roller-Derby-Truppe des MTV Stuttgart, empfangen am Samstag ab 19 Uhr die Mannschaft aus Kaiserslautern zum Duell. Das Team aus der Pfalz hört auf den furchteinflößenden Namen „Roller Girls of the Apocalypse“ und wird versuchen, den Stuttgarter Rollschuhfahrerinnen das Leben auf der Kontaktfläche im Haus des Sports „SpOrt“ in Bad Cannstatt so schwer wie möglich zu machen.

