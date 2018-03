Stammheim (red) - Ab morgen geht es auf den fünf Hallenplätzen des WTB-Landesleistungszentrums in Stammheim um die Baden-Württembergischen Nachwuchsmeisterschaften: Das Turnier richtet sich an alle Tennisspielerinnen und Tennisspieler aus dem Ländle, die der Altersklasse U 21 angehören. Jeweils 32 Starter gibt es dabei in der Herren- und der Damen-Konkurrenz, gespielt wird bis Sonntag, 20. Dezember. Die genauen Startzeiten werden, genau wie der Spielplan, kurzfristig festgelegt. Mehr Informationen, auch zum jeweiligen Beginn, im Internet unter www.wtb-tennis.de.

