Beim traditionellen Einlagespiel des Amicitia-Fußball-Turniers für und mit Gehörlosen in der Sporthalle Sulzgries bekamen die zahlreichen Zuschauer einen besonderen Fußball-Leckerbissen serviert. Hatte es doch Esslingens Sportbürgermeister Markus Raab geschafft, einige Stuttgarter Fußballgrößen der 80er-Jahre aus den verschiedenen Amateurligen bis zur Oberliga wieder sich zu versammeln. Verstärkt wurden diese durch Stadtrat Jürgen Merz. Auf der Gegenseite hielt Schul- und Sportamts-Vize Max Pickl tapfer mit seinen Mannen um KSK-Direktor Wolfgang Haußmann und Förderschul-Rektor Wolfgang Eiberger dagegen, wobei sie vom Ex-Gehörlosen-Nationalspieler Josef Nreca und Bernd Berroth vom Amt für Sozialwesen unterstützt wurden. Beide Mannschaften boten ein unterhaltsames Spiel, das von Schiedsrichter Martin Hägele souverän geleitet wurde. Am Ende siegte „Raab's Old Union“ mit 4 zu 2, wobei der Bürgermeister ebenso wie Stadtrat Merz mit zwei Torvorlagen und zwei schönen Toren glänzen konnte.

Durch Spenden der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen und der beiden Mannschaften kamen am Ende 300 Euro für einen guten Zweck zusammen. Bei der Siegerehrung überreichte Raab den Gedächtnispokal der Stadt Esslingen in Erinnerung an den langjährigen Vorsitzenden der Amicitia, Klaus Hörner, an die fairste Mannschaft des Turniers: das Team „Atlantis“.