(if) - Es war eine sehr gut besuchte Lesung bei Buch Stehn, die Buchpremiere, die eigentlich ein „Heimspiel“ ist für Gunter Haug, denn er ist gebürtiger Cannstatter und in Untertürkheim aufgewachsen. Erstmals duften Cannstatter aus seinem neuen Buch über „Ferdinand Porsche - ein Mythos wird geboren“ lauschen, dem neuen historischen Roman über die faszinierende Lebensgeschichte des genialen Automobilkonstrukteurs. Autor Gerhard Raff führte launig ins Thema ein, bevor Haug Kostproben aus seinem Buch gab und den Lesern etwas von der Faszination weitergeben konnte, die er offensichtlich selbst beim Recherchieren und Schreiben gewonnen hatte.

„Wo, wenn nicht in Cannstatt, wo das Automobil erfunden wurde“, sieht Haug den richtigen Ort für seine Buchpremiere. Im Gespräch erklärt er, dass ihn in seinen Romanen die Menschen interessieren, wie sie zu dem Erfolg gekommen sind. Porsche sei vielleicht einer der Genialsten gewesen, einer, der sich alles selber beigebracht hat und ein unglaublicher Visionär. Er hat vor über 110 Jahren das Elektroauto erfunden und das Hybridauto. „Er war seiner Zeit um Lichtjahre voraus“, formuliert es Haug. Der studierte Historiker hat alle Fakten sorgfältig recherchiert, war im Porsche-Archiv und bekam aus dem Umfeld viele Hinweise. Im Roman hat er den Unfall Porsches beim Schlittschuhfahren erfunden, gibt er zu. Doch es stimmte, das Porsche elektrische Lichter an den Schlittschuhen montiert hatte. Haug hat an Porsches Leben beeindruckt, dass er sich nie zufrieden gegeben hat, ein Perfektionist war, ein Tüftler. In der Lesung wurde deutlich, wie packend und lebendig der Roman geschrieben ist, der das Leben nachspürt, die schwierige Kindheit des Genies, wie er sich gegen den strengen Vater durchsetzen muss, als er mit Elektrizität experimentiert und heimlich Lesungen in der Universität lauscht und früh wusste: „Ich will was lernen, was Zukunft hat.“ Porsche, der 1875 im böhmischen Maffersdorf geboren und am 30. Januar 1951 in Stuttgart gestorben ist, hat es gelernt, auch 1893 in Wien „im Herzen des Fortschritts“. Ein Glücktreffer war seine Frau Aloisia, die Porsche 1903 heiratete. „Man muss den Menschen hinter den Erfindungen sehen, sonst ist alles nichts“, so Haug. Das gelingt ihm in dem Buch, die menschlichen Seiten darzustellen, dass der Erfinder rundum lebendig wird, der stets voller Feuer an seinen Ideen gearbeitet hat und fair zu seinen Mitarbeitern war. „Er ist den Angestellten auf Augenhöhe begegnet“, so Haug. Er arbeitet bereits am nächsten Buch, über das Leben des Grafen Zeppelin.

Gunter Haug: Ferdinand Porsche. Ein Mythos wird geboren, Landhege Verlag, ISBN 978-3-943066-04-3, 443 Seiten, 19,90 Euro.