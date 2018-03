Mutmacher motiviert Führungskräfte

Plochingen (eli) – Der Management-Trainer Boris Grundl motivierte 500 Führungskräfte beim Unternehmerforum am Neckarknie. In der Plochinger Stadthalle wies der Mutmacher, der selbst im Rollstuhl sitzt, Wege aus der Krise. In Plochingen spürt man den Umschwung bereits. Am Hafen stieg der Umschlag um 30 Prozent. Mit dem Forum will Bürgermeister Frank Buß ein Forum für Kontakte schaffen.