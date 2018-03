Anzeige

(hir) - Am Samstag, 21. Januar, plant der Musikverein Aichschieß eine Besenwanderung in den Krummhardter Besen. Der Besen ist nur für den Verein geöffnet, hat es sich doch in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er immer den ganzen Besen braucht. Abmarsch für Wanderer ist am Aichschießer „S-Bahnhof“, dem Parkplatz an der katholischen Kirche, um 18 Uhr. Selbstverständlich kann man sich auch direkt in den Besen bringen lassen.