Münster - Bedingt durch einige Ausfälle, verlief die Vorrunde der Tischtennis-Abteilung des TSV Münster bei den meisten Mannschaften eher durchwachsen.

Die erste Mannschaft steht in der Bezirksklasse auf Platz 8, was gleichbedeutend mit dem Relegationsplatz ist. Durch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Andreas Herold und einem weiteren Abgang war klar, dass eine Saison wie im letzten Jahr, die mit der Vizemeisterschaft abgeschlossen wurde, in dieser Runde nicht mehr möglich sein würde. Um den Abstieg und auch die Relegation sicher zu vermeiden, müssen in der Rückrunde einige Punkte mehr eingefahren werden. Bleibt abzuwarten,