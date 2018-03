Anzeige



Esslingen (do) – Jetzt hängt alles nur noch an einem ökologischen Gutachten. Wenn es keine Bedenken anmeldet, können die Esslinger Mountainbiker im Sommer in der Nähe der Deponie Katzenbühl eine neue Abfahrt bauen. Schon jetzt wirbt die Gruppe für ein gutes Miteinander in den Esslinger Wäldern.