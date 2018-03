Anzeige

(rw) - Es gibt Ereignisse, bei denen einfach alles zusammenpasst. Einen solchen Glücksfall erlebten die Besucher des Konzerts von „Cultur in Cannstatt“ am letzten Sonntagnachmittag im Kleinen Kursaal. Draußen probte die Sonne den Sommer und drinnen stand der neue Konzertflügel, um den der Verein 20 Jahre lang gekämpft hatte. Den begann einer der drei Herren des Philharmonischen Klaviertrios zu spielen, enthusiastisch bis in die Fingerspitzen und seine Freunde ergänzten das Tongemälde virtuos mit Violine- und Celloklängen.

Erst spielten sie Haydns „Zigeunertrio“, schon das war ein Genuss, dann aber öffneten sie ihre Cannstatter Schatzkiste und holten Bernhard Molique heraus, den viel zu wenig bekannten Konzertmeister am Stuttgarter Hoftheater, der 1949 nach London ging, dort Professor an der Royal Academy of Music wurde und auf dem Uff-Friedhof begraben liegt.

Der Pianist Andreas Kersten, der Geiger Stefan Balle und der Cellist Bernhard Lörcher spielten die ersten zwei Klaviertrios Moliques (op. 27 und 52). „Jeder Satz eine eigene Welt“ staunte eine fachkundige Cannstatterin, der diese Klangfülle und -vielfalt zum ersten Mal begegnete. Damit traf sie die Einzigartigkeit dieses Komponisten, der seine Musik zum persönlichen Erlebnis gestaltete: Du hörst dich hinein in soziale Begegnungen in all ihrer überraschenden Vielfalt und am Ende eines Satzes fühlst du dich bereichert wie nach einem erlebnisreichen Fest, dem Besuch eines Freundes oder dem Gang über einen Jahrmarkt.

Immer wieder ergeben sich unvermutete Wendungen und überraschende Wechsel von Emotion und Tempo. Auf spielerische Heiterkeit folgt drängende Heftigkeit und anwachsende Wucht, Lebhaftigkeit verlangsamt sich fast bis zum Stillstand, aber dann nimmt doch eins der Instrumente wieder neue Fahrt auf. Diese Musik, in der die Gedanken treiben können, fordert den ganzen Einsatz des Interpreten, der das alles aus seinem Instrument hervorholen muss und in Fluss halten. Das gelang dem Trio auf beeindruckend geschmeidige Art und in schelmischer Harmonie. Die drei Virtuosen gestalteten Moliques Erlebnis-Kompositionen zum aktuellen Ereignis. - Das war schön. Ihre Könnerschaft hatten die Philharmoniker schon bei Haydns Klaviertrio G-Dur Hob.XV:25 bewiesen, mit dem sie die Frühlingsstimmung in den Konzertsaal hereinholten, sie dann behutsam träumerisch ausbreiteten, um im dritten Satz mitreißende ungarische Lebensfreude in ihr aufflammen zu lassen. Zum Schluss bekam das dankbare Publikum noch ein eine romantische Zugabe, Robert Schumanns beruhigenden „Abschied“ in den Sommerabend hinein.

Am 22. April um 18 Uhr wird Vladimir Valdivia mit seinem Soloabend im Kleinen Kursaal beim Sonntagskonzert die Qualität des renovierten Flügels vorführen. Karten gibt es unter Telefon 53 30 24.