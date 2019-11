EsslingenDie Bundespolitik will eine Computerspieleförderung, die Brettspielverlage wachsen kräftig entgegen aller Trends in der Spielwaren-Branche – also, von wegen nur Kinderkram: Das Spielen boomt, die Szene entwickelt sich. Das wollen wir künftig mit unserer Spieleserie "Gezockt" zeigen und online begleiten. Hier wird es künftig verspielter – digital wie analog. Hier finden Sie Rezensionen, Neuigkeiten, aber auch Berichte, Videos, Bilder und vieles mehr zu aktuellen Brett- und Videospiel-Titeln. Mögen die Spiele beginnen!