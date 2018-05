Anzeige

Von Sabine Meuter

Ein neues Badezimmer, eine moderne Küche oder einfach nur ein neuer Anstrich – wer in seine Eigentumswohnung investiert, tut etwas für die Werterhaltung. Anders als bei Häusern können in Eigentumswohnungen aber nicht alle Arbeiten einfach so in Auftrag gegeben oder ausgeführt werden. In einigen Fällen müssen bauliche Veränderungen mit der Eigentümergemeinschaft abgestimmt und beschlossen werden. „Dazu gehören etwa Veränderungen an der Außenwand eines Gebäudes, also die Errichtung eines Balkons, einer Terrasse oder Veränderungen an der Fassade“, sagt Sun Jensch vom Immobilienverband Deutschland.

Auch für die Anbringung einer Markise an der Fassade muss die Eigentümergemeinschaft grünes Licht geben. „Gleiches gilt beispielsweise für den Austausch von Außenfenstern“, erklärt Daniela Stanek vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland. Wenn die Raumaufteilung verändert und innerhalb der Wohnung eine tragende Wand durchbrochen werden soll, muss dies die Eigentümergemeinschaft ebenfalls genehmigen. „Es könnte die Statik eines Gebäudes betroffen sein“, erklärt Stanek.

Ansonsten haben Wohnungseigentümer bei Modernisierungen innerhalb ihrer vier Wände weitgehend freie Hand. „Die Erneuerung eines Badezimmers oder das Verlegen von Parkettböden sowie Türrahmen und Türen sind problemlos realisierbar“, erklärt Paul Lichtenthäler von der Bundesarchitektenkammer. Auch eine neue Einbauküche können Eigentümer ohne weiteres einbauen. Sie kann zu einer Wertsteigerung der Immobilie führen. Will der Eigentümer die Wohnung vermieten, sollte er kein eigenwilliges Design wählen – das mindert die Chancen, Mieter zu finden. Nicht immer sind große Investitionen nötig. Manchmal reichen neue Badarmaturen oder Schönheitsreparaturen wie Maler- und Tapezierarbeiten, um Wert und Attraktivität zu steigern. Im Schnitt müsse man mit mehreren hundert Euro rechnen, sagt Stanek. Bei größeren Modernisierungen können Kosten in Höhe von mehreren tausend Euro anfallen. Energietechnische Veränderungen können teuer werden. „Hier sollte genau gerechnet werden, ob sich das rentiert“, sagt Jensch. Gut geplante Umbauten und Renovierungen sind auch eine Form der Geldanlage. Die Ausgaben können sich bezahlt machen, wenn eines Tages eine Vermietung ansteht. „Hochwertige Ausstattung wird von Mietern oft gut angenommen und kann zu einer leichteren Vermietbarkeit oder höheren Mieten führen“, erklärt Jensch. Größere Modernisierungen lohnen sich, wenn die Wohnung ansonsten nur schlecht zu verkaufen oder zu vermieten ist. „Das sollte genau kalkuliert werden“, empfiehlt Stanek. Ob sich die Investitionen für eine größere Modernisierung der Eigentumswohnung überhaupt lohnen, hängt letztendlich auch von der Lage und von den Mieten am lokalen Wohnungsmarkt ab. Für die Vermietung gilt: „Luxusmodernisierungen wie vergoldete Wasserhähne rechnen sich oft nicht“, betont Stanek. Sie lassen sich im Wege der zulässigen Modernisierungsmieterhöhung meist nicht refinanzieren. „Allenfalls in Luxuswohnlagen könnten Mieter solche Modernisierungen eventuell auch entsprechend vergüten“, sagt Stanek.