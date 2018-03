Stuttgart - Die Tischtennis-Herren des DJK Sportbund Stuttgart starten am kommenden Sonntag, 13 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim FC Bayern München in ihre zweite Saison der 3. Bundesliga Süd. Die Mannschaft geht in unveränderter Aufstellung mit Hao Mu, Dennis Wiese, Alexander Frank und Daniel Hartmann an den Start - Kontinuität wird großgeschrieben beim Klub aus dem Stuttgarter Osten. Saisonziel ist der Klassenerhalt, also Platz 8 unter den zehn Teams.

„Das Niveau der 3. Bundesliga ist sehr hoch, zahlreiche Weltranglistenspieler sind am Start.“ Betreuer Thomas Walter blickt mit dieser Bewertung auf die vergangene Saison zurück. Das