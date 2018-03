Anzeige

Mit vier Fahrzeugen plus Anhänger sammelten die Jugendlichen der Jugendleiterrunde St. Paul/St. Katharina bei der Altmetallsammlung die am Straßenrand bereitgestellten Waschmaschinen, Metalltüren und andere Gegenstände ein. Auf dem Sportplatz sortierten fleißige Hände die Teile. Alle reinen Metallgegenstände aus Alu, Messing, Kupfer und Edelmetall wurden extra gesammelt. Ebenso trennte man die Metalle ohne Plastik von denen mit Plastik. War der Anhänger leer geräumt, ging es zurück auf die Sammelroute. Mittags zeigte sich, dass ein Container bereits so voll war, dass ein weiterer geordert werden musste. Ein Mitarbeiter der Firma Kaatsch, die wie Gartenbau Lederer die Aktion unterstützte, half beim Containertausch. Kurz vor 17 Uhr kehrten die letzten beladenen Sammelfahrzeuge zurück. Manch ein Jugendlicher probierte die gesammelten fahrbaren Schrottgegenstände und die Fahrräder auf dem Gelände aus, um sie dann doch in die Container zu packen. Diese waren am Ende randvoll. Geschafft aber glücklich trafen sich die Helfer am Abend, um gemeinsam im Sängerheim den Tag und die Aktion zu beenden. Der Erlös der Sammlung hilft, die Fahrt nach Paris im kommenden Jahr zu finanzieren.