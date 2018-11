Mit einem Dreier in die Winterpause verabschieden

Fußballer der Spvgg Cannstatt treten mit Verletzungssorgen beim FC Feuerbach an

Bad Cannstatt (tos) - Die meisten Klubs in den Kreisligen treten noch zwei mal an, dann ist Winterpause. Nicht so die Spvgg Cannstatt in der Kreisliga A, Staffel 1. Das Team von Trainer Stefan Schuon geht morgen (14 Uhr) beim FC Feuerbach zum letzten Mal im Kalenderjahr 2014 auf Punktejagd.